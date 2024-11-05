Выдачи ипотеки в России в октябре снизились на четверть

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В России в октябре выдачи ипотеки составили около 280 млрд рублей, снизившись на четверть к сентябрю текущего года и в пределах 60% к октябрю прошлого года. Это следует из данных ВТБ, с которыми ознакомились «Известия» 5 ноября.

По информации кредитной организации, в целом по итогам 10 месяцев россияне получили на покупку жилья около 4,2 трлн рублей — примерно на треть меньше, чем за аналогичный период 2023-го. В банке уточнили, что на фоне высоких рыночных ставок основное число сделок клиенты проводят в рамках господдержки. Средний «чек» ипотеки сократился: по итогам октября он составил 4,4 млн рублей, что на 440 тыс. меньше, чем в начале года.

«Структура рынка недвижимости меняется. Если раньше подавляющее число сделок проходило с помощью ипотеки, то теперь застройщики активно предлагают рассрочку, а на вторичке купля-продажа проходит в основном за наличные или в результате обмена одной квартиры на другую с небольшой кредитной доплатой», — отметил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

Ранее, 29 октября, сообщалось, что выдача ипотеки по итогам 2024 года сократится более чем на треть. Это следует из прогноза «Дом.РФ». По льготным программам падение будет чуть меньше — 26%. В 2025-м прогнозируется более существенное снижение — в два раза по отношению к 2023-му.