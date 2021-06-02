Второй этап продажи туров с кешбэком начнется в России 1 октября

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Осенний период путешествий по России с туристическим кешбэком начнется 1 октября. Об этом в среду, 2 июня, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью программе «Поздняков».

«Следующая возможность купить туры с этим основным кешбэком будет на осень этого года начиная с 1 октября и до декабря. Возможность приобретать такие туры мы предоставим уже этим летом», — сообщила Догузова.

Она добавила, что продажи путевок с кешбэком в детские лагеря достигли 1,3 млрд рублей.

«Динамика по детскому кешбэку в 2–2,5 раза выше, чем она была, когда мы первый раз в прошлом году начинали туристический кешбэк. Она востребована, все ждали, и в целом кешбэк как инструмент господдержки уже раскручен. За неделю 43 тыс. путевок куплено родителями на 1,3 млрд рублей. И мы рассчитываем, что не менее 300 тыс. детей сможет отдохнуть по этой мере поддержки в детском лагере, с учетом [того] что мы никаких ограничений по этой программе не ставили. Повышенный кешбэк, неограниченное количество трансакций. Даже один и тот же ребенок может на несколько смен съездить, и на каждую смену будет кешбэк», — отметила руководитель Ростуризма.

Догузова уточнила, что число участвующих в программе лагерей достигло почти 1,5 тыс.

24 мая вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что в России программа кешбэка на летний отдых детей для путевок, приобретенных заранее вне участия в программе, стартует 15 июня и продлится до конца октября.

Поручение правительству России рассмотреть вопрос о туристическом кешбэке на летний отдых детей для тех, кто уже купил путевки, дал президент страны Владимир Путин 19 мая.

13 мая правительство России выделило на реализацию программы детского туристического кешбэка 5 млрд рублей.

Родители смогут приобретать путевки в детские лагеря по всей стране и в течение пяти дней получать автоматический возврат денежных средств на карту «Мир». Возврат составит 50% от стоимости путевки, но не более 20 тыс. рублей, пишут "Известия".

Фото: Pixabay.com