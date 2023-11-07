Вторичные квартиры перестанут дорожать в ноябре, предсказывает эксперт

Я нашел ошибку
Главные новости:
Из необычных представителей фауны в этом году чаще стали ездить в поездах хомяки, кролики, шиншиллы, хорьки, рыбки и попугаи.
Около пяти тысяч домашних животных совершили поездки без сопровождения владельцев в поездах КбшЖД
Они прошли в составе парадного расчета по площади имени В.В. Куйбышева в память о трудовом подвиге работников завода в годы Великой Отечественной войны.  
Работники ОДК-Кузнецов приняли участие в Параде Памяти
Награждение победителей конкурса состоится в Москве в марте 2024 года на факультете журналистики МГУ.
Стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс «Панацея»
Семён Чернецкий – военный дирижер, музыкальный педагог, автор более ста военных маршей и патриотических песен.
Дмитрий Азаров 7 ноября в Самаре принял участие в открытии мемориальной доски военному композитору Семену Чернецкому
Принять участие в конкурсе могут все желающие в возрасте от 5 лет.
Жителей региона приглашают к участию во Всероссийском конкурсе «Пробуждая сердца»
На встрече обсудили перспективы скорейшего ввода наиболее масштабных и капиталоемких объектов.
Виктор Кудряшов провел совещание по завершению строительства проблемных объектов
Депутат напомнил, что VPN - это устройство, которое обманывает сети и проводит трафик, минуя границы России, это означает, что пользователь доверяет все данные тому, кого не знает и большинство VPN используют эту информацию.
Александр Хинштейн: использование VPN в России не запрещено, это выбор каждого
В  этом году последние организованные перевозки к садово-дачным массивам выполнены 28 и 29 октября.
В Самаре подвели итоги работы по организации дачных перевозок в минувшем сезоне
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.04
-0.13
EUR 99.01
0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Управлении Росреестра по Самарской области прошло мероприятие -  «Российское гостеприимство»
В самарском зоопарке отметят День лисицы
В Самаре пройдет кинолекция «Недетский возраст: феномен подростковой драмы»
Весь список
  • Персональные данные

Вторичные квартиры перестанут дорожать в ноябре, предсказывает эксперт

7 ноября 2023 12:34
173
Вторичные квартиры перестанут дорожать в ноябре, предсказывает эксперт

Такое будущее цен на готовую недвижимость предсказал гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко, передает «Российская газета».

По словам эксперта, к нынешним ценам на жилье привело несколько факторов. Стоимость готового жилья «подтягивается» к показателям рынка новостроек, так как при назначении цен собственники ориентируются на стоимость новостроек. Кроме того, россияне, ранее купившие дорогую «первичку», теперь хотят продать ее на вторичном рынке не ниже цены покупки. При этом повышение ипотечных ставок разогнало спрос и цены на новостройки — покупатели ускорились со сделками и получением кредитов на фоне повышения ключевой ставки.

«Когда ипотечные ставки достигнут максимума (а это, видимо, случится уже в ноябре), рост цен остановится. А в сегменте старой "вторички" и тем более ветхого фонда начнется падение», — заявил Луценко. Он добавил, что в октябре, несмотря на рост ипотечных ставок, жилье подорожало. В среднем за месяц стоимость квадратного метра вторичной недвижимости выросла на 4,2 процента, до 107,3 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что доля покупателей вторичного жилья в России снизилась до рекордно низких 34,5 процента, пишет Лента.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров предложил наградить руководителя самарского детского театра «Задумка» госнаградой.
6 ноября 2023  18:51
В Самаре 6 ноября знаменитый детский театр «Задумка» отметил 50-летие
755
Самарцам напоминают про перекрытие движения по ряду улиц 7 ноября
6 ноября 2023  12:56
Самарцам напоминают про перекрытие движения по ряду улиц 7 ноября
710
Все желающие смогут увидеть это грандиозное событие – вход на площадь Куйбышева свободный.
5 ноября 2023  21:47
Прямую трансляцию Парада Памяти с площади Куйбышева покажут посетителям международной выставки-форума «Россия» в Москве
2154
Продлен прием заявок на общероссийский конкурс
4 ноября 2023  11:09
Продлен прием заявок на общероссийский конкурс "Это у нас семейное"
832
Губернатор Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем народного единства
4 ноября 2023  10:28
Губернатор Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем народного единства
858
Весь список