Вторичное жилье в России за год подорожало на 8%

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По итогам 2020 года спрос на вторичное жилье превысил аналогичные показатели предыдущего года на 35%, а цены на вторичные квартиры за год увеличились на 8%. Об этом сообщили «Известиям» аналитики «Авито Недвижимости» в среду, 20 января.

Аналитики рассказали, что снижение востребованности вторичной недвижимости во II квартале (–22% к I кварталу) компенсировалось ростом спроса на нее в течение II квартала (+57% ко II кварталу). Цены в течение года стабильно росли — в годовом выражении (IV квартал 2020 к IV кварталу 2019-го) их динамика составила +8%. В Москве, как указали в компании, в последнем квартале 2020 года стоимость «квадрата» на вторичном рынке недвижимости почти в четыре раза превысила средние показатели по стране (более 230 тыс. рублей за 1 кв. м).

Отмечается, что ажиотажному спросу на вторичные квартиры повлияли выгодные ипотечные предложения ввиду последовательного снижения ключевой ставки ЦБ, поддержка молодых семей путем упрощения использования маткапитала, а также колебания курсов валют.

Специалисты подчеркнули, что после завершения весеннего локдауна россияне задумались стали инвестировать в жилье для сохранения накоплений. При этом последовательно уменьшалось предложение на рынке. В I квартале 2020-го снижение составило чуть меньше 1% по отношению к концу 2019 года, во II квартале показатели упали на 10% в сравнении с первым кварталом. В III квартале рост спроса стимулировал увеличение предложения до 8%, однако по итогам IV квартала прошлого года предложение уменьшилось на 9% и оказалось на 11% ниже, чем в IV квартале 2019: многие ликвидные варианты были распроданы, рассказали в компании.

«Мы еще продолжаем наблюдать повышенный интерес к покупке жилой недвижимости, однако темпы роста спроса замедляются. Вероятно, увеличение цен на жилую недвижимость начинает постепенно компенсировать повышенный спрос — рынок движется к равновесию», — заявил руководитель направления вторичной недвижимости в «Авито Недвижимости» Руслан Закирьянов.

Он добавил, что в настоящее время сложно делать прогноз, когда именно стабилизируются показатели спроса и предложения.

На прошлой неделе стало известно, что по итогам 2020 года, средняя цена квадратного метра в Москве выросла на 41,3 тыс. рублей, до 236 тыс.