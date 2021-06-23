Всероссийская перепись населения пройдёт с 1 по 31 октября.

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Соответствующие сроки установило правительство, передаёт ТАСС. Уже утверждены формы переписных листов, изготовлены и переданы в регионы планшеты, с помощью которых будет проводиться перепись.

Организована работа комиссий и создана цифровая карта переписи. Сформирован также список людей, которые планируют работать переписчиками.

Первые итоги Всероссийской переписи будут подведены в конце года.

По мере обработки данных Росстат будет публиковать дальнейшую информацию и окончательные итоги объявят до конца 2022 года.

Ранее проработать вопрос о переносе переписи на октябрь поручил президент Владимир Путин.