Все россияне, которые застряли в Египте, вернутся домой не раньше 20 декабря

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Маршруты вывоза наших туристов из Египта, которые застряли в Хургаде после закрытия Иорданией неба для авиакомпании iFly, сейчас прорабатываются, сообщил туроператор. Первые россияне вернутся уже сегодня другими рейсами. Тем, кто так и не успел вылететь из России, придется или отменить поездку и вернуть деньги, или подождать еще как минимум несколько дней.

Три дня более тысячи человек не могли улететь из столичного аэропорта Внуково в Египет. Перевозчик, компания iFly, сообщила, что Иордания, через небо которой пролегает часть пути, закрыла воздушное пространство для авиакомпании.

"Людей вообще держат в неведении, непонятно, что нам делать и куда нам ехать. Туры не отменяют. И самолет постоянно переносят", – рассказывает клиент авиакомпании iFly Марина Констанинова.

Пассажиры с детьми сидели в зале ожидания по несколько часов. Некоторых поселили в ближайшей гостинице. Им постоянно переносили рейсы. При этом другие российские компании своих клиентов пересаживали на турецкие лайнеры и везли в Египет.

Кому-то менеджеры присылали вот такие сообщения о том, что ожидается согласование альтернативного маршрута через небо Сирии.

"Компания была вынуждена разработать новый маршрут в Египет и обратно", – поясняет начальник отдела продаж авиакомпании iFly Валерия Ященко.

Росавиация запретила полеты через Сирию 10 лет назад. Компания iFly предоставила в ведомство новый пакет документов, но чиновники заявили, что этот вопрос пока на межведомственном согласовании, пишет Смотрим.