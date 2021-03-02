Врио губернатора Белгородской области не смог записаться к себе на прием

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Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков ради эксперимента попытался записаться к себе на прием, но не смог дозвониться.

"Ни один человек сейчас трубки не берет, я не понимаю, что происходит. Или саботаж, или некомпетентность сотрудников <…>. Не хотят работать", — сказал Гладков на оперативном совещании с членами правительства региона.

По его словам, он три месяца не может добиться, чтобы в области организовали качественную запись к губернатору по личным вопросам.

"Я устал получать жалобы от людей, которые не могут записаться на прием. Вещь недопустимая. Это должно происходить автоматически, человек не должен думать об этом совсем, а у нас это прямо квест белгородский", — подчеркнул Гладков.

Он потребовал подготовить объяснительную по этому поводу.

Как сообщил РИА Новости представитель областного правительства, сейчас проводится проверка причин произошедшего для их устранения в дальнейшем.

"Основная цель не наказать кого-либо из сотрудников, а обеспечить всем гражданам возможность в любое время записаться на прием к руководителю области", — пояснил собеседник агентства.