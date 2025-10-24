Врачи Клиник СамГМУ провели серию сложных операций по удалению гигантских зобов

127

Хирурги Клиник Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) выполнили серию операций по удалению так называемых гигантских зобов — образований щитовидной железы, достигающих в размерах до 20 сантиметров и веса почти в один килограмм. О необычной хирургической практике и тревожной тенденции к позднему обращению пациентов рассказал заведующий кафедрой общей хирургии и хирургических болезней СамГМУ, профессор Игорь Макаров.

По словам Игоря Макарова, в последнее время участились случаи, когда пациенты поступают с запущенными формами зоба, которые классифицируются как гигантские. Хирург пояснил, что такой диагноз — это пятая, самая тяжелая степень патологии по классификации Олега Николаева, сопровождающаяся давлением на внутренние органы и сильной деформацией шеи.

«Трудно сказать, с чем именно это связано. Во многом проблема в комплаентности пациента, то есть в том, насколько он оценивает свое состояние и готов к лечению», — отметил профессор.

В качестве примера Игорь Макаров привел недавние случаи из своей практики. Одной из пациенток стала 72-летняя самарская пенсионерка, которая не обращалась к врачам по поводу образования на шее около 30 лет. В результате у нее сформировался зоб, который опустился из области шеи до уровня грудины. Удаленная во время операции правая доля щитовидной железы весила около 980 граммов при длине до 20 сантиметров.

«Такие гигантские зобы были характерны для конца XIX — начала XX века, о чем, кстати, писал Марк Твен, вспоминая две достопримечательности Швейцарии: Монблан и зоб. Сегодня подобное встречается крайне редко», — прокомментировал Игорь Макаров.

Особую тревогу у медиков вызывает тот факт, что длительное отсутствие лечения чревато развитием онкологии. Как сообщил хирург, гистологическое исследование удаленной у пенсионерки ткани выявило мультифокальный рак щитовидной железы. К счастью, операция была выполнена радикально, и прогноз для пациентки благоприятный.

Еще одной прооперированной стала женщина старше 60 лет с крупным зобом, который сдавливал трахею. Из-за этого она годами не могла спать лежа на спине. Операция прошла успешно с применением нейромониторинга для сохранения функции гортанных нервов. Это оборудование было приобретено для Клиник в рамках гранта от правительства Самарской области.

Отдельно профессор выделил случай с пациентом-урологом, который также долго игнорировал свою проблему. «Врачи себя не любят лечить, к сожалению. Работал, оперировал других, а на себя не обращал внимания, пока уже не возникла одышка при небольшой физической нагрузке», — поделился Игорь Макаров. К моменту операции зоб врача опустился за грудину на 6-7 сантиметров, значительно сузив просвет трахеи.

Специалист подчеркнул, что все удаленные ткани в обязательном порядке отправляются на гистологическое исследование. А до операции для точной диагностики проводится пункционная биопсия.

В заключение Игорь Макаров призвал самарцев не пренебрегать своим здоровьем: «Если вы заметили даже небольшое увеличение на шее, нужно обращаться к эндокринологу и делать УЗИ. Женщинам старше 40-45 лет я рекомендую делать такой скрининг раз в год, так как узловые изменения в этом возрасте — частое явление. Главное — вовремя их обнаружить и наблюдать».

Фото СамГМУ