Врач рассказал о выборе блюд при отдыхе за границей

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При выборе заграничного или непривычного блюда следует интересоваться его ингредиентами, чтобы проверить состав еды на наличие продуктов, которые могут вызвать аллергию или непереносимость. Об этом в субботу, 19 июня, сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Он отметил, что непривычное блюдо можно попробовать только в том случае, если заведение, в котором оно изготавливается, знакомо человеку и не вызывает у него сомнений.

«Необходимо интересоваться ингредиентами блюд. В них могут быть продукты, вызывающие у вас аллергию или непереносимость. В целом лучше воздерживаться от всего, что вызывает сомнения», — поделился врач в своем комментарии «РИА Новости».

Он добавил, что ухудшение состояния здоровья вдали от дома — весьма неприятная ситуация, которая может быть достаточно опасной, пишут "Известия"..