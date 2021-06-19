Я нашел ошибку
Главные новости:
Число пострадавших от подтопления в Ялте возросло до 11 человек
Число пострадавших от подтопления в Ялте возросло до 11 человек
В Тольятти творческие коллективы Приволжского округа Росгвардии приняли участие в акции «Скажи спасибо доктору!»
В Тольятти творческие коллективы Приволжского округа Росгвардии приняли участие в акции «Скажи спасибо доктору!»
ВолгаФест-2021: переход через Волгу по канату переносится из-за сильного ветра
«ВолгаФест»-2021: переход через Волгу по канату переносится из-за сильного ветра
Мошенник тратил деньги с украденной карты сызранца
Мошенник тратил деньги с украденной карты сызранца
Оба пилота погибли при крушении самолета L-410 в Кемеровской области
Оба пилота погибли при крушении самолета L-410 в Кемеровской области
Почти 90% жителей Самары советуются с друзьями при покупке товаров и услуг
Почти 90% жителей Самары советуются с друзьями при покупке товаров и услуг
Врач рассказал о выборе блюд при отдыхе за границей
Врач рассказал о выборе блюд при отдыхе за границей
Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Россия с 28 июня возобновит авиасообщение с рядом стран
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.22
-0.28
EUR 85.99
-0.71
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На самарском стадионе "Салют" состоялись первые региональные официальные соревнования
«Гонка Героев» пройдет 19 июня в Самаре
В Самаре прошел региональный этап молодежного чемпионата ПФО по «Что? Где? Когда?»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Врач рассказал о выборе блюд при отдыхе за границей

19 июня 2021 09:49
131
Врач рассказал о выборе блюд при отдыхе за границей

При выборе заграничного или непривычного блюда следует интересоваться его ингредиентами, чтобы проверить состав еды на наличие продуктов, которые могут вызвать аллергию или непереносимость. Об этом в субботу, 19 июня, сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Он отметил, что непривычное блюдо можно попробовать только в том случае, если заведение, в котором оно изготавливается, знакомо человеку и не вызывает у него сомнений.

«Необходимо интересоваться ингредиентами блюд. В них могут быть продукты, вызывающие у вас аллергию или непереносимость. В целом лучше воздерживаться от всего, что вызывает сомнения», — поделился врач в своем комментарии «РИА Новости».

Он добавил, что ухудшение состояния здоровья вдали от дома — весьма неприятная ситуация, которая может быть достаточно опасной, пишут "Известия"..

Теги: здоровое питание туризм

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарцам дали советы по питанию в жару
18 июня 2021, 10:53
Самарцам дали советы по питанию в жару
В жаркую погоду пища должна быть легкой, а само питание необходимо сделать частым и дробным. Здравоохранение
365
В России появился новый вид туризма
16 июня 2021, 13:14
В России появился новый вид туризма
«Сельским туризмом» предлагается считать поездки, предусматривающие посещение сельской местности, малых городов. Туризм
390
Названа самая вредная рыба
09 июня 2021, 10:45
Названа самая вредная рыба
Часто рыба и моллюски накапливают ртуть в форме высокотоксичного органического соединения — метилртути. Здравоохранение
806
В центре внимания
ВолгаФест-2021: переход через Волгу по канату переносится из-за сильного ветра
19 июня 2021  10:49
«ВолгаФест»-2021: переход через Волгу по канату переносится из-за сильного ветра
124
Глава региона отметил, что одна из главных задач власти - повышение удовлетворенности граждан социальными услугами и их доступностью, решение конкретных жизненных ситуаций.
18 июня 2021  19:18
Лучшие практики Самарской области в соцсфере внедрят по всей стране
314
На набережной в Самаре будет работать мобильный пункт вакцинации
18 июня 2021  12:08
На набережной в Самаре будет работать мобильный пункт вакцинации
392
Игорь Комаров: В Самарской области мы видим высокие по сравнению с другими регионами показатели
18 июня 2021  09:35
Игорь Комаров: в Самарской области мы видим высокие по сравнению с другими регионами показатели
674
Важность информационной работы отмечает и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
17 июня 2021  17:15
На Федеральном форуме «Производительность 360» Самарская область получила награду за высокие результаты по освещению нацпроекта
2796
Весь список