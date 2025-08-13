Врач предупредил о риске тропических болезней в Москве из-за потепления

122

Изменение климата в Москве может спровоцировать появление тропических болезней — малярии, лихорадки Западного Нила и чикунгунья. Об этом АГН «Москва» сообщил инфекционист, профессор РНИМУ имени Пирогова Мурад Шахмарданов.

«При жарком и влажном климате, как на Черноморском побережье, комары и клещи создадут идеальные условия для распространения [тропических] болезней. Уже сейчас лихорадка Западного Нила фиксируется на юге России — следующей может стать Москва», — подчеркнул эксперт в беседе с журналистами.

По его мнению, потепление удлинит сезон активности насекомых-переносчиков, а массовый туризм в эндемичные страны (Азия, Африка, Латинская Америка) повысит риск завоза инфекций. Например, комары Anopheles, переносящие малярию, ранее были распространены в России в XIX веке и могут вернуться, пишет Ура.ру.

Ранее АГН «Москва» прогнозировало, что к 2050 году климат столицы приблизится к сочинскому. По данным Росгидромета, средняя летняя температура в Москве выросла на два градуса за 30 лет.