возраст молодежи в РФ может быть повышен до 40-45 лет

Верхнюю планку возраста молодежи в России можно поднять с 35 до 40-45 лет, выразил мнение в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) глава Наблюдательного совета платформы "Неравнодушный человек", председатель Общественного совета при Минтруде РФ Константин Абрамов.

"Я согласен с теми экспертами, которые предлагают это сделать. Действительно, возраст взросления на самом деле у нас сдвинулся, и возраст старения тоже. Соответственно, я думаю, что (возраст молодежи может быть повышен до - реж.) 40-45 лет, но надо просчитывать, исследовать", - сказал Абрамов, отвечая на вопрос, до скольки лет может быть поднят возраст молодежи в России.

Председатель Наблюдательного совета платформы "Неравнодушный человек" также отметил, что все те меры поддержки, которые распространяются на людей до 35 лет, можно было бы распространить на и на более старших граждан.

"Мне кажется, это в интересах нашей страны", - заключил председатель Общественного совета при Минтруде РФ.