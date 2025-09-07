Я нашел ошибку
возраст молодежи в РФ может быть повышен до 40-45 лет
Владимир Богатырев: "Визит Владимира Путина в Самару имеет стратегическое значение для развития всего региона"
В Самаре появится новый район
В Самарской области наступил второй пик активности клещей
В Самаре в ДТП пострадали 17-летний и 19-летний водители
Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области оказали помощь женщине с ребенком
Мошенники стали предлагать людям стать сотрудниками Росфинмониторинга
Законопроект об отмене домашнего задания для учеников на выходные внесут в Госдуму осенью
Мероприятия
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
Возраст молодежи в РФ может быть повышен до 40-45 лет

Верхнюю планку возраста молодежи в России можно поднять с 35 до 40-45 лет, выразил мнение в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) глава Наблюдательного совета платформы "Неравнодушный человек", председатель Общественного совета при Минтруде РФ Константин Абрамов.

"Я согласен с теми экспертами, которые предлагают это сделать. Действительно, возраст взросления на самом деле у нас сдвинулся, и возраст старения тоже. Соответственно, я думаю, что (возраст молодежи может быть повышен до - реж.) 40-45 лет, но надо просчитывать, исследовать", - сказал Абрамов, отвечая на вопрос, до скольки лет может быть поднят возраст молодежи в России.

Председатель Наблюдательного совета платформы "Неравнодушный человек" также отметил, что все те меры поддержки, которые распространяются на людей до 35 лет, можно было бы распространить на и на более старших граждан.

"Мне кажется, это в интересах нашей страны", - заключил председатель Общественного совета при Минтруде РФ.

В центре внимания
Владимир Путин провел двустороннюю встречу с Вячеславом Федорищевым
6 сентября 2025  08:04
Владимир Путин провел двустороннюю встречу с Вячеславом Федорищевым
В пятницу, 5 сентября, в Самарской области с рабочей поездкой находится Президент РФ Владимир Путин. В Самаре он посетил ПАО «ОДК-Кузнецов».
6 сентября 2025  01:24
В Самаре Владимир Путин провел совещание по двигателестроению
Это уже вторая рабочая поездка Президента Владимира Путина в Самарскую область за 2025 год. Вопросы двигателестроения в центре внимания.
5 сентября 2025  22:32
Президент России Владимир Путин с рабочей поездкой прибыл в Самарскую область 
В Самаре предложили создать Аллею архитекторов, проектировщиков и изыскателей
5 сентября 2025  13:45
В Самаре предложили создать Аллею архитекторов, проектировщиков и изыскателей
Стала известна программа празднования Дня города в Самаре
5 сентября 2025  10:00
Стала известна программа празднования Дня города в Самаре
