Volvo отключила владельцев авто и дилеров от своего ПО в России

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Автоконцерн Volvo вслед за Mercedes, Audi и BMW отключил российских дилеров от программного обеспечения. Они теперь не могут посмотреть историю техобслуживания и обновление программ.

С 25 числа новые санкции ввели, не работает программа определенная, так что ключи не теряйте, тоже запрограммировать не сможем, и некоторые вещи мы также не можем сделать на сервисе. — представитель бренда

Кроме того, владельцы автомобилей тоже столкнулись с недоступностью ряда функций. В частности, не работает система Volvo on Call, нельзя проверить закрытость замков, местоположение авто и уровень топлива, пишет iphones.ru.