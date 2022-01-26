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Володин: действия США носят враждебный характер в отношении России

26 января 2022 10:28
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Володин: действия США носят враждебный характер в отношении России

Действия США носят враждебный характер в отношении России. Соединённые Штаты не устраивает, что при Владимире Путине страна стала сильной и самостоятельной. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Так он прокомментировал слова американского президента Джо Байдена, который не исключил введение персональных санкций против главы российского государства, передает Радио Маяк.

"Наконец-то США открыто сказали, чего добиваются: хотят лояльного и управляемого президента России", – отметил Володин. Он добавил, что в понимании россиян это санкции не против президента, а против выбора народа страны.

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