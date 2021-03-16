Водителей, повторно севших за руль пьяными, хотят наказывать строже

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В России планируют увеличить максимальный срок лишения свободы с двух до трех лет за систематическое вождение в нетрезвом виде. Соответствующие поправки разработало МВД РФ по поручению вице-премьера Юрия Борисова, пишет 16 марта газета «Коммерсант».

Уточняется, что документ уже одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности. Поправки вносятся в ст. 264.1 Уголовного кодекса (УК) России, которая устанавливает санкции для водителей, ранее наказанных за пьяное вождение в рамках КоАПа.

Если водителя в течение года опять поймают на вождении в нетрезвом виде, ему могут назначить наказание в виде штрафа 100–300 тыс. рублей, лишения свободы на срок до двух лет и других видов наказания.

Для тех, кто ранее был судим по ст. 264.1 УК, в МВД предлагают ужесточить наказание, а именно назначать штраф до 500 тыс. рублей, исправительные работы на срок до двух лет, принудительные работы на срок до трех лет, лишение свободы на срок до трех лет, пишут "Известия".