Внуково отправило в простой своих сотрудников

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Московский аэропорт Внуково закрыл прием на работу персонала, а также отправил в вынужденный простой своих сотрудников. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

Также сотрудникам начали предлагать режим неполного рабочего времени. Уточняется, что некоторые работники уже работают три или четыре дня в неделю вместо пяти. Кроме того, около 30 процентов штата получили предписание о последующем сокращении. Вместе с тем, источник издания сообщил, что на данный момент решений о сокращении персонала не принималось.

Такие меры приняты на фоне кризиса в авиаотрасли из-за западных санкций. По данным издания, пассажиропоток Внуково в марте 2022 года снизился на 19 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за месяц аэропорт обслужил около 990 тысяч пассажиров.

Это уже второй московский аэропорт, который вводит режим простоя. Раньше аналогичное решение приняло руководство аэропорта Шереметьево. Также в Шереметьево в связи с текущей ситуацией в авиаотрасли временно закрыли два терминала — D и Е.