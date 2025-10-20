Власти Самары прокомментировали ситуацию с залпами салютов

138

Жители Самары выразили недовольство тем, что на фоне регулярного объявления режима угрозы атак беспилотников в городе продолжают запускать салюты. По мнению самарцев, громкие звуки фейерверков вызывают тревогу и могут напугать людей.

Обсуждение этой темы развернулось в комментариях под публикацией губернатора Вячеслава Федорищева во «ВКонтакте». Пользователи отмечают, что фейерверки регулярно наблюдают в районах Южный город и Волгарь.

В пресс-службе администрации Волжского района сообщили, что запуск фейерверков не запрещён действующим законодательством.

При этом власти уточнили, что многие жители сознательно отказываются от использования пиротехники, однако желающие могут запускать салюты на законных основаниях, соблюдая требования пожарной безопасности, пишет Самара-МК.