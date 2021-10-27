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Власти Москвы закрывают алкомаркеты на время локдауна

27 октября 2021 12:45
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Власти Москвы закрывают алкомаркеты на время локдауна

Чтобы избежать этого, такие магазины планируют включить в ассортимент продукты питания.

Десятки магазинов в Москве, торгующих преимущественно алкоголем, получили уведомления от управ и префектур районов города о приостановке работы во время локдауна с 28 октября по 7 ноября. Об этом «Ведомостям» сообщил сотрудник одной из алкогольных компаний. Эту информацию подтвердили и владельцы четырех сетей таких магазинов. В частности, сеть бутиков Wine Room получила такие письма от префектуры Юго-Западного административного округа Москвы, а также от управы Пресненского района, сообщил ее управляющий Евгений Дьячков. Аналогичное письмо от управы района Кунцево пришло в компанию «Е-вино» (управляет двумя винотеками), говорит заместитель генерального директора компании Дмитрий Кузнецов. Есть такое обращение и у одного из трех бутиков Winemafia, расположенного в новой Москве, рассказывает владелец компании Аарон Коффманн.

Власти районов, по их словам, ссылаются на указ мэра Москвы Сергея Собянина от 21октября 2021 г. № 62-УМ. Согласно этому документу, в период локдауна должны закрыться все магазины, в которых ассортимент непродовольственных товаров первой необходимости и/или продуктов питания составляет менее 30%. Такие предприятия «должны [приостановить работу], если у них нет более 30% товаров первой необходимости или продуктов», уточняет представитель департамента торговли и услуг Москвы.

Сами опрошенные «Ведомостями» предприниматели с таким подходом не согласны. По закону о торговле алкоголь относится к продовольствию, напоминает Дьячков. Все три собеседника «Ведомостей» уверяют, что в предыдущий локдаун таких требований от властей не было и они продолжали работу.

Действительно, в соответствии с законом о торговле алкоголь отнесен к продовольственным товарам, поэтому логика в позиции алкомаркетов есть, говорит адвокат Orchards Петр Мацкевич. Формулировки указа могут породить споры: есть распоряжение департамента торговли, которое закрепляет порядок определения такой 30% доли, говорит Алексей Добрынин, управляющий партнер санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper. Но распоряжение регламентирует исключительно порядок определения доли непродовольственных товаров. Значит бизнес может подумать, что имеет право торговать, продовольственными товарами без ограничения, говорит он.

Если власти хотели не включать алкоголь в перечень продуктов питания, то должны были сделать для этого отдельную оговорку в указе, говорит Мацкевич.

Для того чтобы не попасть под ограничения, предприниматели уже готовятся расширить ассортимент. «В крайнем случае, если окажется, что требования управ придется соблюдать, “Е-вино” готово расширить ассортимент, добавив крупы и другие востребованные продукты», — сказал Кузнецов. Такие же планы и у Коффманна: компания также планирует торговать товарами первой необходимости и продуктами питания — куриными яйцами, средствами гигиены, крупами, макаронами и т. д. Сейчас ассортимент сети состоит из 1000 товарных позиций алкоголя, значит, придется добавить 300−400 наименований других товаров, замечает Коффманн. Он говорит, что важно не закрывать бизнес во время локдауна, чтобы платить зарплату сотрудникам. Никто не планировал этого делать, поскольку алкоголь по закону относится к продовольствию. Но, по его словам, не каждый бутик сможет так сделать: необходимо иметь открытые коды ОКВЭД для торговли продуктами питания.

По словам сотрудника одной из алкогольных компаний, подобные требования получают именно небольшие компании, а крупные сети алкомаркетов («Красное & белое», «Ароматный мир» и т. д.) продают достаточно продуктов питания и вписываются в эти требования.

В Москве более 1300 алкомаркетов и винотек, специализирующихся преимущественно на алкоголе, отмечает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Посчитать, какая часть попадет под ограничения, сложно, говорит он. Собеседник в одной из алкогольных компаний считает, что под ограничения попадут порядка 200 магазинов. Бенефициаром подобного запрета может стать сеть магазинов у дома с расширенным ассортиментом алкоголя «Красное & белое» (их в Москве на 1 июля 2021 г. более 460), полагает Бурмистров. Получить комментарии этой компании вчера не удалось.

Фото: Pixabay.com

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