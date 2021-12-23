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Владимир Путин сегодня подведет итоги года и ответит на вопросы журналистов во время ежегодной большой пресс-конференции. Начнется она традиционно в полдень. В этом году мероприятие пройдёт в выставочном центре "Манеж".

Из-за эпидемиологической ситуации аккредитация представителей СМИ проходила по-новому. Пресс-служба Кремля сама приглашала журналистов. Всего аккредитованы 507 человек.

Накануне большой пресс-конференции пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил на вопросы в эфире телеканала "Россия 24". Он отметил, что в Кремле рассчитывают, что переговоры с США по российским предложениям о гарантиях безопасности начнутся в январе, после получения на них ответа можно говорить об очном саммите президентов.