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Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем

8 марта 2021 10:05
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Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем

Владимир Путин поздравил жительниц страны с Международным женским днем, который отмечается 8 марта.

По словам президента, женщины приносят в мир гармонию, нежность и красоту, а также самое сильное бескорыстное чувство безусловную материнскую любовь.

Также Владимир Путин отметил труд женщин медицинских работников, которые в тяжелейших условиях пандемии проявляют профессионализм и «душевную щедрость». Президент пожелал россиянкам здоровья и успехов, взаимопонимания с близкими людьми, чтобы у каждой женщины было как можно больше поводов для улыбок и радости.

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