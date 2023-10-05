Владимир Бурматов: Приюты для собак предложено строить на штрафы за жестокое обращение с животными

214

Штрафы, полученные за жестокое обращение с животными и выброшенных питомцев, хотят отправлять на строительство приютов для четвероногих. Такой законопроект планирует внести в Госдуму в осеннюю сессию первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Кроме того, он собирается предложить Минприроды включить в проект бюджета России на следующую трехлетку субсидии для учреждений, которые принимают конфискованных зверей. Об этих и других инициативах депутат рассказал в интервью «Парламентской газете», приуроченном к Всемирному дню защиты животных.

- Владимир Владимирович, один из вопросов, которые нам часто задают читатели, — создадут ли в России зоополицию?

- Я не сторонник того, чтобы выделять в органах внутренних дел отдельное подразделение, которое отвечало бы за эту сферу. Появилось бы только больше бюрократии, начальников, машин с мигалками и расходов, которые покрывались бы нашими налогами. Лучше поручить заниматься защитой животных неравнодушным людям, поддержав их на законодательном уровне. У нас уже есть институт общественных инспекторов — Росприроднадзор выдает им удостоверения, и они получают некоторые полномочия. Но тем не менее им часто дают от ворот поворот и в кабинетах чиновниках, и в приютах.

Поэтому, с моей точки зрения, нужно повысить статус общественных инспекторов. В первую очередь надо, чтобы на их сообщения о правонарушениях, например о жестоком обращении с животными, нарушениях в приютах, реагировали в течение 10 дней, а не как сейчас, когда обращение могут мусолить в течение 30 дней, а потом дать формальный ответ, что оно принято к сведению. В то же время вместе с полномочиями надо предусмотреть ответственность — общественные инспекторы должны сдавать экзамен. Сейчас готовим такие поправки.

- Регионы получили полномочия регулировать численность бездомных животных по своим правилам, но только не умерщвлять их. Как налаживают работу?

- По-разному. Например, последние новости — в Ханты-Мансийском автономном округе собаки напали на людей. Регион получил полномочия, которые сам просил, но не смог защитить людей. Там не реализовали почти ничего — нет ни регистрации животных, ни запрета на самовыгул питомцев, ни их льготной стерилизации, ни эффективного строительства приютов, ни программ по пристройству. А есть регионы, которые за лето успели развернуть целый комплекс мер, включая регистрацию и штрафы за самовыгул.

- Насколько закрыта потребность в приютах? И что планируют делать, чтобы решить вопрос?

- Она закрыта точно меньше, чем на половину. Есть те, кто считает, что это неважно. Но надо понимать, что, если не строить приюты, надо будет строить больше больниц для покусанных людей.

Мы дали регионам возможность использовать механизм государственно-частного партнерства при строительстве приютов. И еще одно предложение, которое, надеюсь, в осеннюю сессию мы, как минимум, внесем в Госдуму, а может быть, и примем в первом чтении — окрасить средства, полученные в виде штрафов по статьям Кодекса об административных правонарушениях за жестокое обращение с животными, избавление от питомцев, нарушения в приютах. Эти средства надо отправлять на возведение приютов.

- Поговорим о домашних животных. Какие прогнозы — подорожают ли корма и препараты для питомцев?

- В разгар лета были неутешительные прогнозы. От иностранных производителей звучали угрозы о сокращении количества кормов и ветеринарных препаратов в десятки раз. В июле и августе мы поработали с Россельхознадзором, Генеральной прокуратурой, Федеральной антимонопольной службой, чтобы не допустить скачка цен. Генпрокуратура выдала 52 предостережения о недопустимости установления спекулятивных цен на корма и лекарства для животных. Сегодня цены на зарубежные корма, конечно, зависят от курса доллара и евро, но такой ситуации, какая была полтора года назад, когда некоторые позиции подорожали в пять раз, удалось не допустить. А отечественные товары стали более конкурентоспособными. Самое же главное, как сообщили мне в ветеринарных клиниках, нет дефицита ветпрепаратов.

- Какие еще законопроекты вы планируете внести в Госдуму?

- Мы готовим законопроекты о регулировании коммерческого разведения животных, о штрафах за пропаганду жестокого обращения с ними, а также о конфискации животных, запрещенных к содержанию.

Кстати, я получил письмо от директора Московского зоопарка о том, что в стране кончаются резервы для принятия конфискованных животных, особенно диких. И это вызывает тревогу. Закрылись контактные зоопарки, цирки и зоопарки, не получившие лицензии, а сейчас мы выходим на конфискацию животных у тех, кто их незаконно содержит. Это нужно обязательно делать, чтобы забрать животных у тех, кто содержит их в неподобающих условиях, но это дополнительная нагрузка. Поэтому при обсуждении бюджета будем ставить перед Минприроды вопрос о том, что надо расширять возможности учреждений, которые принимают диких животных.