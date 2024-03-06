Виноделы России призывают ввести пошлины в 200% на вина из стран НАТО

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Ассоциация виноградарей и виноделов России призывает усилить меры по защите отечественного рынка вина.

Как рассказал исполнительный секретарь АВВР Алексей Плотников, члены ассоциации приняли решение внести в правительство и экспертный совет комитета Госдумы по экономической политике предложение установить ввозные пошлины для вина из стран НАТО, в том числе игристого и крепленого, в 200%.

Еще одно предложение – отменить льготный режим импортных ввозных пошлин для вин из Грузии.

Кроме того, в АВВР считают целесообразным установить с 1 сентября квоту в магазинах для российского вина в 20%, а в дальнейшем увеличить ее до 50%.

Такая квота должна быть определена и для ресторанов, кафе и других заведений общепита. Виноделы предлагают с 1 сентября обязать рестораторов включать в винную карту не менее 50% отечественной продукции и указывать такие напитки в начале, пишет РИА Новости.