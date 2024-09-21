Вильфанд рассказал о приходе бабьего лета в Центральной России в октябре

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До конца сентября погода в центральной части России будет благоприятной, поэтому уже в октябре стоит ожидать бабье лето. Об этом в субботу, 21 сентября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Бабье лето в этом году уже, дай бог, в октябре будет, но, конечно, в октябрьском исполнении, потому что сейчас даже понижение температуры не сопровождается дождем. Антициклональный режим погоды», — сказал Вильфанд в беседе с «РИА Новости».

По его словам, в последней пятидневке сентября прогнозируются небольшие осадки, но и не очень холодная погода — температуры выше +15 градусов. При этом Вильфанд подчеркнул, что бабье лето наступает после ненастья, пишут "Известия".

«Поэтому будем ждать, когда будет похолодание с ненастной погодой, с осадками, порывистым ветром, и только потом уже будем наслаждаться бабьим летом», — резюмировал эксперт.