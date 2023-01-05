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Вильфанд назвал причину сильного похолодания в России

5 января 2023 13:52
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Вильфанд назвал причину сильного похолодания в России

Необычная траектория движения воздушных масс является причиной аномально холодной погоды в России, сообщил в четверг, 5 января, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Это похолодание связано с ультраполярным процессом <...> это совершенно необычное явление. Движение [воздушных масс] в этом случае происходит с северо-востока на северо-запад, а если воздушные массы оформлены в антициклон, то получаются такие колоссальные аномалии», — заявил он в разговоре с ТАСС.

Вильфанд подчеркнул, что ультраполярное вторжение должно продлиться не более пяти дней.

Он добавил, что в последние десятилетия случаи ультраполярного вторжения участились из-за глобального потепления, пишут "Известия".

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