Вильфанд назвал причину сильного похолодания в России

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Необычная траектория движения воздушных масс является причиной аномально холодной погоды в России, сообщил в четверг, 5 января, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Это похолодание связано с ультраполярным процессом <...> это совершенно необычное явление. Движение [воздушных масс] в этом случае происходит с северо-востока на северо-запад, а если воздушные массы оформлены в антициклон, то получаются такие колоссальные аномалии», — заявил он в разговоре с ТАСС.

Вильфанд подчеркнул, что ультраполярное вторжение должно продлиться не более пяти дней.

Он добавил, что в последние десятилетия случаи ультраполярного вторжения участились из-за глобального потепления, пишут "Известия".