Виктория Синицина и Никита Кацалапов на чемпионате мира победили в танцах на льду

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Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали прекрасные прокаты на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме и заслуженно одержали победу в танцах на льду. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.

Ранее россияне выиграли соревнования танцевальных дуэтов с результатом 221,17 балла. Отечественный дуэт победил чемпионат мира впервые за 12 лет. Медаль высшей пробы стала для российских спортсменов третьей на турнире. Ранее обладателями золота в соревнованиях спортивных пар стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а у женщин – Анна Щербакова.

Всего в активе российской команды шесть медалей – три золотые, серебряная и две бронзовые. Серебро завоевала Елизавета Туктамышева, бронзу – Александра Трусова, а также спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.