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ВГТРК подтвердила хакерскую атаку на свои онлайн-сервисы

7 октября 2024 13:04
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ВГТРК подтвердила хакерскую атаку на свои онлайн-сервисы

Серьезного урона не было, сообщили в холдинге.

Онлайн-сервисы ВГТРК действительно подверглись хакерской атаке, однако она не нанесла существенного урона работе медиахолдинга. Об этом сообщили в пресс-службе ВГТРК, отмечает ТАСС.

Кибератака произошла в ночь на 7 октября, сейчас специалисты работают над восстановлением систем, все функционирует в штатном режиме.

Ранее сообщалось о том, что в результате хакерской атаки стали недоступны входящие в холдинг каналы «Россия 1», «Россия 24», «Культура», «Карусель», а также радиостанции «Вести FM», «Маяк» и другие, пишет БФМ.

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