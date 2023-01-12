Весенний призыв может проводиться по смешанной системе для граждан 18-30 лет

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Переход на новую систему призывного возраста в России может начаться уже в весенний призыв, сообщил «Парламентской газете» председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.



«До начала весеннего призыва каждый военный комиссариат должен будет разобраться, сколько людей у него попадают под новые требования, а после — привести эти данные в соответствие с военным заданием», — заявил парламентарий.



По его словам, на первых порах призывать будут «по смешанному типу» — то есть, людей в возрасте от 18 до 30 лет. Полный же переход к новой системе, при которой минимальный призывной возраст будет составлять 21 год, а предельный — 30 лет, займет от одного года до трех лет, добавил Картаполов.



Поэтапно увеличить возраст призыва в армию — с 18 до 21 года, а верхний порог повысить до 30 лет, 21 декабря предложил министр обороны России Сергей Шойгу. Он обосновал это необходимостью укрепления безопасности России в связи со стремлением НАТО нарастить «военный потенциал» у российских границ, в том числе за счет Швеции и Финляндии, пишет РБК.



