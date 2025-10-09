Верховный суд решил не смягчать наказание за госизмену

111

Смягчающие обстоятельства не могут привести к назначению более мягкого наказания за госизмену, чем предусмотрено Уголовным кодексом РФ. Об этом говорится в новом обзоре судебной практики, опубликованном Верховным судом (ВС) РФ.

ВС РФ в рамках своей правоприменительной практики рассмотрел прецедент, связанный с приговором гражданину за госизмену. Мужчина был осужден на пять лет за помощь СБУ.

В кассационной жалобе заместитель Генпрокурора России ходатайствовал о возвращении уголовного дела на повторное апелляционное рассмотрение. Основанием для этого стало то, что суд проигнорировал аргументы о чрезмерно мягком наказании, назначенном с учетом положений статьи 64 УК РФ, пишет Ура.ру.

«Утверждая о несправедливости наказания, автор кассационного представления указывал также на то, что применение статьи 64 УК РФ в данном случае не соответствует характеру и степени общественной опасности преступления. По его мнению, (фигурант) стремился заработать, причиняя ущерб интересам своей страны, при этом посягательство на внешнюю безопасность Российской Федерации совершено им в период проведения Вооруженными Силами Российской Федерации специальной военной операции на территории Украины, имеющей судьбоносное значение для сохранения суверенитета, территориальной неприкосновенности и обороноспособности России, что оставлено без оценки судами первой и апелляционной инстанций», — сказано в тексте нового обзора судебной практики. Его приводит РАПСИ.

Суд первой инстанции, назначая наказание, учел такие исключительные обстоятельства, как помощь в раскрытии и расследовании преступления, признание вины, раскаяние и молодой возраст обвиняемого. Однако автор протеста считает, что в приговоре суд не объяснил, почему именно эти обстоятельства считаются исключительными и почему они должны существенно снижать общественную опасность совершенного преступления.

«Суд апелляционной инстанции не проанализировал конкретные доводы государственного обвинителя и не дал им исчерпывающей оценки. Оказывая содействие службе безопасности Украины, осужденный предлагал российским военнослужащим за денежное вознаграждение сдаваться в плен с предметами вооружения и военной техники, собирал с этой целью их персональные данные, передавал их СБУ», — сказано в сообщении ВС РФ.

Верховный суд отмечает, что апелляционная инстанция не приняла во внимание, что, согласно статье 64 УК РФ, исключительными признаются не все смягчающие обстоятельства, а только те, которые значительно снижают степень общественной опасности совершенного преступления. В итоге судебная коллегия по уголовным делам ВС России отправила дело на новое рассмотрение в апелляционный суд.