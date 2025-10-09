Я нашел ошибку
Главные новости:
В рамках проекта эксперты по всей стране проведут мастер-лекцию, которая познакомит школьников с основными достижениями развития ТЭК России.
Минэнерго России и Общество «Знание» запускают масштабный просветительский проект «Россия – энергетическая держава» для школьников
Ключевые поправки, принятые сегодня, затрагивают несколько фундаментальных аспектов управления регионом.
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Самарской Губдумы
Глава региона пообщался с проживающими в Обители, отцом Алексеем, сестрами и братьями милосердия.
Вячеслав Федорищев посетил Обитель милосердия в Самаре
После промывки сетей будут повторно взяты пробы воды.
В поселке 116 км Самары приступили к дренажу системы ГВС
Таким образом театр поддерживает интерес молодёжи к культуре и искусству, расширяя кругозор школьников и студентов.
Самарский театр драмы показал в Алексеевке и Кинеле свои спектакли
Современное оборудование обладает более высокой пропускной способностью, что позволит увеличить количество проводимых исследований.
В Кошкинскую больницу поставлено новое цифровое рентген-оборудование
Второй подряд успех на домашнем льду.
Хоккеисты самарского ЦСК ВВС одержали победу над «Торосом» - 5:2
Верховный суд решил не смягчать наказание за госизмену
Верховный суд решил не смягчать наказание за госизмену
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.55
-0.38
EUR 94.94
-0.73
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Более 300 велосипедистов приняли участие в веломарафоне «Сокольи горы» в Самаре
Активисты проекта «Том Сойер Фест» приглашают на экскурсии по историческому центру Самары
Калину и сирень высадили активисты проекта «Том Сойер Фест» в Самаре
Весь список
  • Персональные данные

Верховный суд решил не смягчать наказание за госизмену

9 октября 2025 14:07
111
Верховный суд решил не смягчать наказание за госизмену

Смягчающие обстоятельства не могут привести к назначению более мягкого наказания за госизмену, чем предусмотрено Уголовным кодексом РФ. Об этом говорится в новом обзоре судебной практики, опубликованном Верховным судом (ВС) РФ.

ВС РФ в рамках своей правоприменительной практики рассмотрел прецедент, связанный с приговором гражданину за госизмену. Мужчина был осужден на пять лет за помощь СБУ.

В кассационной жалобе заместитель Генпрокурора России ходатайствовал о возвращении уголовного дела на повторное апелляционное рассмотрение. Основанием для этого стало то, что суд проигнорировал аргументы о чрезмерно мягком наказании, назначенном с учетом положений статьи 64 УК РФ, пишет Ура.ру. 

«Утверждая о несправедливости наказания, автор кассационного представления указывал также на то, что применение статьи 64 УК РФ в данном случае не соответствует характеру и степени общественной опасности преступления. По его мнению, (фигурант) стремился заработать, причиняя ущерб интересам своей страны, при этом посягательство на внешнюю безопасность Российской Федерации совершено им в период проведения Вооруженными Силами Российской Федерации специальной военной операции на территории Украины, имеющей судьбоносное значение для сохранения суверенитета, территориальной неприкосновенности и обороноспособности России, что оставлено без оценки судами первой и апелляционной инстанций», — сказано в тексте нового обзора судебной практики. Его приводит РАПСИ.

Суд первой инстанции, назначая наказание, учел такие исключительные обстоятельства, как помощь в раскрытии и расследовании преступления, признание вины, раскаяние и молодой возраст обвиняемого. Однако автор протеста считает, что в приговоре суд не объяснил, почему именно эти обстоятельства считаются исключительными и почему они должны существенно снижать общественную опасность совершенного преступления.

«Суд апелляционной инстанции не проанализировал конкретные доводы государственного обвинителя и не дал им исчерпывающей оценки. Оказывая содействие службе безопасности Украины, осужденный предлагал российским военнослужащим за денежное вознаграждение сдаваться в плен с предметами вооружения и военной техники, собирал с этой целью их персональные данные, передавал их СБУ», — сказано в сообщении ВС РФ.

Верховный суд отмечает, что апелляционная инстанция не приняла во внимание, что, согласно статье 64 УК РФ, исключительными признаются не все смягчающие обстоятельства, а только те, которые значительно снижают степень общественной опасности совершенного преступления. В итоге судебная коллегия по уголовным делам ВС России отправила дело на новое рассмотрение в апелляционный суд.

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
в Самаре начала работать горячая линия по отоплению
8 октября 2025  13:03
В Самаре начала работать горячая линия по отоплению
378
В Самаре к жилью подключили уже 74% жилфонда
7 октября 2025  10:01
В Самаре к отоплению подключили уже 74% жилфонда
640
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
6 октября 2025  11:18
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
542
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
5 октября 2025  13:47
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
736
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
5 октября 2025  12:22
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
772
Весь список