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Ведётся работа по возвращению рубля к оптимальным уровням

20 июня 2022 10:59
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ведётся работа по возвращению рубля к оптимальным уровням

Власти работают над задачей возвращения рубля к оптимальным уровням, 70—80 рублей за доллар. Об этом в интервью Интерфаксу рассказал первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

«Что касается оптимального курса, то более или менее консенсусное мнение, что это курс в диапазоне 70—80 рублей за доллар», — заявил он.

Белоусов отметил, что данный вопрос находится в поле ответственности Банка России, и выразил надежду на скорейшее возвращение рубля к оптимальному курсу.

«Мы здесь рассчитываем на совместную работу с ЦБ в интересах реализации тех задач, о которых я только что сказал», — заключил он.

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