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Вдвое меньше посетителей планируют пустить на Олимпиаду-2022
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Вдвое меньше посетителей планируют пустить на Олимпиаду-2022

14 марта 2021 10:05
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Вдвое меньше посетителей планируют пустить на Олимпиаду-2022

Ограничить заполняемость спортивных объектов наполовину из-за распространения COVID-19 предложили организаторы Олимпийских игр в Токио. Об этом в воскресенье, 14 марта, со ссылкой на источники сообщила газета Sankei.

По данным издания, для стадионов большого размера число зрителей не должно превышать 20 тыс. человек. Между тем, если эпидемиологическая обстановка улучшится, то организаторы могут отказаться от введения подобного верхнего лимита. Окончательное решение по этому вопросу планируется принять в середине апреля.

Ранее, в воскресенье, власти Японии призвали зарубежные страны ограничить число людей, которые будут сопровождать иностранных лидеров и глав ведомств на летних Олимпийских играх в Токио в 2021 году. Так, группа сопровождения глав зарубежных государств сможет нaсчитывать не более 11 человек. Для министров число сопровождaющих еще ниже — не более четырех человек, пишут "Известия".

12 марта президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что спортсмены, которые планируют принять участие в летних Олимпийских играх в Токио, не будут обязаны делать прививку от коронавируса.

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