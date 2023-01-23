Валиева впервые высказалась о решении РУСАДА

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Российская фигуристка Камила Валиева впервые прокомментировала оправдательный вердикт дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА. Она призналась, что осталась довольна им.

В ответ на вопрос о решении комитета в ее отношении она ответила: "Конечно, я довольна оправданием. Чемпионат России проходит каждый год", – приводит ее слова агентство РИА Новости.

Напомним, что накануне ДАК РУСАДА не выявил никакой вины или халатности в ее действиях, несмотря на выявленное нарушение антидопинговых правил. Это произошло во время чемпионата России минувшего сезона. Результат спортсменки на нем аннулирован.

Но решение РУСАДА поставили под сомнение во Всемирном антидопинговом агентстве. WADA намеревается оспорить вердикт российского агентства через Спортивный арбитражный суд.