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Вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября, для этого все делается. Об этом РИА Новости сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

В Москве уже проходит исследование вакцины "Спутник V" для подростков 12-17 лет, оно началось в столице 5 июля на базе двух больниц: детской больницы им. Башляевой и Морозовской детской больницы. Для участия в нем выбрали 100 детей, 6 июля первый компонент вакцины получил 21 подросток.

Между тем, рост заболеваемости коронавирусом в России сейчас наблюдается в регионах страны, раньше прирост случаев заражения приходился главным образом на Москву и Санкт-Петербург. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора по научной работе института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Россия находится на четвертом месте по количеству случаев заражения коронавирусом, согласно статистике на сайте ВОЗ, и на пятом – по информации Университета Джонса Хопкинса.

В России 5 833 175 заболевших, наша страна продолжает опережать по этому показателю Францию.