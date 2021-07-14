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Вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября

14 июля 2021 09:12
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Вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября

Вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября, для этого все делается. Об этом РИА Новости сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

В Москве уже проходит исследование вакцины "Спутник V" для подростков 12-17 лет, оно началось в столице 5 июля на базе двух больниц: детской больницы им. Башляевой и Морозовской детской больницы. Для участия в нем выбрали 100 детей, 6 июля первый компонент вакцины получил 21 подросток.

Между тем, рост заболеваемости коронавирусом в России сейчас наблюдается в регионах страны, раньше прирост случаев заражения приходился главным образом на Москву и Санкт-Петербург. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора по научной работе института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Россия находится на четвертом месте по количеству случаев заражения коронавирусом, согласно статистике на сайте ВОЗ, и на пятом – по информации Университета Джонса Хопкинса.

В России 5 833 175 заболевших, наша страна продолжает опережать по этому показателю Францию.

Теги: вакцинация коронавирус подростки

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