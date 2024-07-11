Вакансий с дополнительными бонусами в России стало больше на 58%

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Эксперты Авито Работы изучили динамику вакансий, в описании которых работодатели указывает предоставление таких бонусов, как ДМС, занятия спортом, корпоративные скидки, зоны отдыха, транспортные расходы и многое другое. Выяснилось, что в России в I полугодии 2024 года предложений о работе, где кандидатам готовы предложить дополнительные льготы, стало больше на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом самый большой прирост вакансий с бонусами и льготами — в строительстве, за последний год таких объявлений о работе стало больше в 6,7 раза (+565%). В строительной сфере доля вакансий с соцпакетом для сотрудников также оказалась одной из самых высоких по России — за первое полугодие текущего года она составила 13,7% от всех вакансий, в описании которых кандидатам обещали бонусы и льготы.

Доля предложений о работе с бонусами для специалистов строительства уступает лишь сфере курьерской доставки — здесь число таких вакансий составило 14,8% от всех вакансий с бенефитами.

Значительно активнее работодатели стали предлагать бонусы и льготы для соискателей на IT-специальности и в телекоме — таких вакансий за год стало больше почти в 3 раза (+199%). Более чем в 2 раза (+111%) больше стало вакансий с бенефитами в консультировании, производстве и сельском хозяйстве (+103%).

5 сфер по росту числа вакансий с дополнительными бонусами и льготами