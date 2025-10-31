Я нашел ошибку
Мантуров: льготный утильсбор сохранится для 80% автомобилей в России
Продлевать отдых на День народного единства отпусками и отгулами планируют 11% работающих самарцев
В Туле 19 человек пострадали после столкновения трамвая, двух маршрутных такси и двух легковых автомобилей
На Крымском мосту вводят запрет на движение электромобилей
«Ночь искусств» в «ЗИМ Галерее»: новая выставка, экскурсия, лекция и концерт
92-летний житель Самарского региона отдал аферистам более миллиона рублей, чтобы спасти внука, якобы попавшего в ДТП
Мемориальную доску участнику СВО Алексею Коженкову открыли в Самаре
Банки без предупреждения увеличивают сроки кредитов
«Ночь искусств» в «ЗИМ Галерее»: новая выставка, экскурсия, лекция и концерт
В областном центре пройдет детская обзорная экскурсия по дому Маштакова
Мемориальную доску участнику СВО Алексею Коженкову открыли в Самаре
В Ярославле отразили атаку дронов, два детсада отменили работу из-за обломков

31 октября 2025 09:10
В Ярославле отразили атаку дронов, два детсада отменили работу из-за обломков

В Ярославле ночью отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 31 октября сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«Сегодня ночью над Ярославлем отражена атака украинских БПЛА», — написал Евраев в Telegram-канале.

По его словам, в результате украинской атаки пострадавших среди мирного населения нет. Губернатор также предупредил, что в регионе всё еще могут находиться обломки вражеских дронов, и посоветовал при обнаружении фрагментов незамедлительно сообщить в специальные службы.

Спустя некоторое время он уточнил, что в связи с падением обломков украинских БПЛА было принято решение об отмене работы двух детских садов во Фрунзенском районе, пишут "Известия".

«В связи с падением обломков украинских БПЛА в результате сегодняшней атаки на Ярославль и для проведения следственных действий приняли решение об отмене работы детских садов № 28 и № 125 во Фрунзенском районе. Малышей примут другие детские сады района», — отметил Евраев.

Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  13:39
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  12:33
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
25 новых автобусов выйдут на линии в Самаре
30 октября 2025  12:03
25 новых автобусов выйдут на линии в Самаре
Вячеслав Федорищев поздравил тренеров и наставников с профессиональным праздником
30 октября 2025  10:22
Вячеслав Федорищев поздравил тренеров и наставников с профессиональным праздником
Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 1 ноября
30 октября 2025  10:12
Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 1 ноября
