В Ярославле отразили атаку дронов, два детсада отменили работу из-за обломков

В Ярославле ночью отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 31 октября сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«Сегодня ночью над Ярославлем отражена атака украинских БПЛА», — написал Евраев в Telegram-канале.

По его словам, в результате украинской атаки пострадавших среди мирного населения нет. Губернатор также предупредил, что в регионе всё еще могут находиться обломки вражеских дронов, и посоветовал при обнаружении фрагментов незамедлительно сообщить в специальные службы.

Спустя некоторое время он уточнил, что в связи с падением обломков украинских БПЛА было принято решение об отмене работы двух детских садов во Фрунзенском районе, пишут "Известия".

«В связи с падением обломков украинских БПЛА в результате сегодняшней атаки на Ярославль и для проведения следственных действий приняли решение об отмене работы детских садов № 28 и № 125 во Фрунзенском районе. Малышей примут другие детские сады района», — отметил Евраев.