В Ульяновской области объявят траур по погибшим в Вешкайме детям и воспитателю

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Вечером 26 апреля стало известно, что правительство Ульяновской области намерено объявить в регионе день траура из-за гибели детей и двух взрослых во время стрельбы в Вешкайме. День траура - четверг, 28 апреля. Об этом сообщает сразу несколько Телеграм-каналов.

- По моему поручению семьям погибших будет оказана комплексная помощь: медицинская, психологическая и социальная. С пострадавшими работают психологи, - написал в социальных сетях глава Ульяновской области Алексей Русских через пару часов после того, как стало известно о стрельбе в детском саду.

Также губернатор распорядился выплатить по миллиону рублей семьям погибших, полмиллиона рублей – пострадавшей при стрельбе работнице детского сада.

Напомним, днем 26 апреля местный житель отобрал ружье у пенсионера, с которым вместе поехал на охоту. Владельца ружья позже нашли мертвым. В результате нападения мужчины на детсад "Рябинка" погибли двое малышей, воспитательница. Еще одна сотрудница садика ранена. возбуждено уголовное дело, пишет ul.kp.ru.