В Турции заявили о начале торговли с Россией в нацвалютах

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Глава отдела экономической политики партии Турции «Родина» Хакан Топкурулу материале для газеты Aydınlılk заявил, что Анкара начала торговлю с Москвой в национальных валютах. США не могут вмешаться в эти процессы, пишет РИА Новости.

Топкурулу заявил о начале торговле в нацвалютах с Россией и не стал указывать метод денежных переводов, поскольку «там, где это узнал, сказали "лучше не говори"». Он подчеркнул, что операции проводят в «рублях».

«Этот обмен работает как часы с налаженной сетью… Торговля с использованием национальных валют началась полным ходом. У США нет возможности вмешаться. США обрезают ветку, на которой сидят. Теперь в торговле между Турцией и Россией нет доллара, который принят в качестве мировой резервной валюты», — заключил турецкий политик, пишет Лента.