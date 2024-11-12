В центре Москвы нашли 400-летние изразцы с кошками в коронах

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В ходе раскопок на двух археологических площадках, расположенных в центре Москвы, были обнаружены красноглиняные изразцы с изображением кошки в короне. Примерный возраст артефактов – 400 лет. Оба изделия были созданы мастерами столицы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Первый изразец был найден на Тверской улице во время археологических исследований, которые велись на территории Белого города в 2022–2023 годах. Второй – обнаружили в 2023 году на Чижевском подворье на Никольской улице. Это один из немногих сохранившихся участков Китай-города с культурным слоем до шести метров.

Кроме того, специалисты обнаружили обширную коллекцию древних изразцов при проведении работ по благоустройству территории городской клинической больницы № 23 имени И.В. Давыдовского.

По словам руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова, эти находки дали возможность археологам и историкам лучше узнать особенности повседневной жизни москвичей XVII века.

С XVI века подобные изразцы с домашними питомцами имели популярность у горожан для облицовки передних стенок печей. Они хорошо сохраняли тепло в холодное время и украшали домашний очаг. Каждый изразец имел уникальный рисунок в рельефной рамке. На многих из них были изображены батальные сцены, мифологические сюжеты и растительные орнаменты.

Найденные изразцы с изображением кошек уже отреставрированы и готовятся к передаче в музейный фонд, пишет Смотрим.