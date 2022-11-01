В Ставропольском районе грабителя задержали в 300 метрах от места преступления

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По телефону дежурной части в отдел полиции МВД России по Ставропольскому району обратилась местная жительница 1965 года рождения. Пенсионерка сообщила, что из ее дома, расположенного в селе Ташла, похищен радиоприемник и продукты питания.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. На подъезде к дому заявительницы, примерно в 300 метрах, полицейские заметили мужчину с большими пакетами в руках, который при виде сотрудников органов внутренних дел заметно занервничал и попытался скрыться. Сотрудники полиции остановили его.

В ходе личного досмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли у мужчины продукты питания и радиоприемник. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Полицейские подробно опросили заявительницу, которая рассказала, что ее не было дома, когда позвонила соседка и сообщила о неизвестном молодом человеке, выходящем из ее дома с пакетами в руках. Вернувшись домой, хозяйка жилплощади увидела приоткрытую входную дверь и сломанный замок. Среди похищенных вещей был радиоприемник и продукты питания. Заявительница оценила причиненный материальный ущерб в 3700 рублей.

По данным сотрудников уголовного розыска, задержанный - местный житель 1958 года рождения, ранее судимый за грабеж.

В ходе опроса подозреваемый пояснил, что несколько часов назад он приехал из села с. Мусорка, зашел в церковь на богослужение, после чего ходил по улицам. В какой-то момент он решил зайти в чужой дом, откуда похитил продукты питания и радиоприемник.

Следственным отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Ставропольского района в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Судом, по ходатайству органа следствия, задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Самарская полиция напоминает гражданам: если в отношении вас совершены противоправные действия, незамедлительно сообщайте о данных фактах в полицию. Помните, что чем быстрее вы обратитесь, тем больше шансов задержать подозреваемых по горячим следам и вернуть похищенные деньги и вещи.