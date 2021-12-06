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В Совфеде разработали проект о штрафах за самовольный демонтаж газового оборудования. Автор инициативы – глава комитета по экономической политике Андрей Кутепов, передает ТАСС.

Предполагается, что нарушение требований повлечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 до 10 тысяч рублей, на юрлиц – от 200 до 500 тысяч рублей.

Сенатор также предлагает ввести аналогичные размеры штрафов за несоответствие к качеству и порядку выполнения работ по техническому диагностированию газового оборудования.

Ранее Кутепов отметил, что порядка 85% связанных с взрывом газа аварий в многоквартирных домах происходит из-за нелегальной перепланировки и блокировки вентиляционных каналов. Сейчас документ направлен для отзыва в правительство