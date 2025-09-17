Я нашел ошибку
В Совфеде предложили ввести налоговый вычет за аренду жилья для многодетных
С начала года в бюро находок на вокзале Самара Куйбышевской железной дороги поступило более 5,5 тыс. заявок
65% самарцев хотели бы совершить путешествие в Китай
В СамГМУ создали уникальный 3D-атлас анатомии курицы
Renault предварительно отказали в регистрации товарного знака в России
В Сызрани военно-патриотического клуб под руководством председателя Совета ветеранов линейного отдела занял призовое место на областных военно-спортивных играх
Ученые прогнозируют магнитные бури на Земле в ближайшие сутки
В Самарской области 18-летняя девушка стала жертвой квартирных мошенников
17 сентября 2025 11:04
45
Сенатор Айрат Гибатдинов подготовил законопроект, предусматривающий социальный налоговый вычет до 240 тыс. руб. в год для многодетных семей, снимающих жилье. 17 сентября документ был направлен на рассмотрение в правительство РФ.

"Законопроект предлагает ввести социальный налоговый вычет по расходам на аренду жилья для многодетных семей. Это позволит возвращать до 240 тысяч рублей в год и снизит нагрузку на семейный бюджет", – заявил Гибатдинов РИА Новости.

В пояснительной записке к документу отмечается, что сумма вычета рассчитана исходя из средней стоимости аренды двухкомнатной квартиры в России — 40 тыс. руб. в месяц, или около 480 тыс. руб. в год. Благодаря инициативе семьи смогут вернуть до половины потраченных на аренду средств и направить их на нужды детей.

По словам сенатора, многие семьи с детьми не могут позволить себе ипотеку или даже накопить на первоначальный взнос, а маткапитала не хватает. В итоге родители вынуждены годами арендовать квартиры, отдавая значительную часть дохода.

Гибатдинов также считает, что нововведение стимулирует рынок аренды выходить из "серой зоны", так как для получения вычета потребуется официальный договор. Это сделает рынок найма более прозрачным и выгодным и для семей, и для государства.

