В Совфеде предложили разные ставки по ипотеке в зависимости от количества детей

147

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости дифференцирования ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей. С таким предложением она выступила на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики.

Матвиенко подчеркнула важность создания условий, при которых у семей будет возможность улучшать жилищные условия в районе, где они фактически проживают.

"Учитывая наш акцент на многодетность, предлагаем также дифференцировать ставку семейной ипотеки в зависимости от количества детей – чем больше детей, тем ниже ставка", – отметила она.

Председатель СФ также добавила, что нужно развивать модель льготного арендного жилья, пишет Смотрим.