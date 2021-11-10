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В Совфеде не считают обязательную вакцинацию от COVID нарушением конституционных прав

10 ноября 2021 12:17
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В Совфеде не считают обязательную вакцинацию от COVID нарушением конституционных прав

Введение обязательной вакцинации от коронавируса не нарушает конституционные права граждан РФ. Об этом в среду, 10 ноября, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

По словам Клишаса, реализация этого предложения возможна только через принятие соответствующего федерального закона, пишут "Известия".

В тот же день сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый заявил, что в настоящее время в Совете Федерации не обсуждается вопрос о введении законодательно обязательной вакцинации от коронавируса.

Как отметил Круглый, законопроект будет обсуждаться, если парламентарии его разработают. Он напомнил, что Госдума ранее не включила вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок.

Накануне директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург высказал мнение о том, что вакцина против COVID-19 должна быть включена в национальный календарь прививок, а саму вакцинацию нужно сделать обязательной. В интервью «Российской газете» он отметил, что нужно приучать детей к тому, что нужно обязательно вакцинироваться, как и их родителям.

9 ноября обязательную вакцинацию от COVID-19 для лиц старше 60 лет и имеющих хронические заболевания ввели в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в постановлении руководителя управления Роспотребнадзора по городу Наталии Башкетовой.

В этот же день глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что первым компонентом вакцины от коронавируса, по последним данным, привились 62 млн россиян. Кроме того, он отметил, что за время нерабочих дней в стране сохранялись хорошие темпы вакцинации населения.

В октябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что информационная кампания по продвижению вакцинации от COVID-19 должна вестись на постоянной основе, пока не будут достигнуты цели по достижению коллективного иммунитета. Работа по призыву граждан к вакцинации идет в разных сегментах — и в традиционных медиа, и в новых.

Теги: Вакцинация Коронавирус

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