В Самарской области увеличат налог для трудовых мигрантов с 2026 года

182

Правительство Самарской области направит в губернскую думу законопроект, устанавливающий коэффициент, учитывающий особенности регионального рынка труда для 2026 года. Он используется при расчёте ежемесячной стоимости патента, который выплачивают трудовые мигранты, пишет Самара-МК.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, предлагается установить коэффициент 3,45, что приведёт к минимальной стоимости патента в 11 157 рублей в месяц. В ведомстве отмечают, что это позволит региону сохранить лидирующие позиции по стоимости патента среди субъектов Приволжского федерального округа.

На данный момент Самарская область занимает первое место в ПФО и 19-е в России по стоимости патента, которая составляет 10 170 рублей, пишет "ВолгаНьюс". Доходы от выплат патентов поступают в региональный бюджет.