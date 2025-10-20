Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарская область снова подтвердила высокий уровень научно-технологического развития
Более 120 самарских производителей представили свои коллекции на "Территории моды"
Самарскую область отметили за практики работы с инвесторами
В мессенджере MAX и «ВКонтакте» произошли сбои
В Самарской области выплачивает повышенную пенсию за длительный стаж работы в сельском хозяйстве для более 10,9 тысяч жителей региона
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
В 2025 году на территории Самары реализуется 11 национальных проектов
Финал чемпионата по алгоритмическому программированию «РуКод» вошёл в «Книгу рекордов России»
В Самарской области увеличат налог для трудовых мигрантов с 2026 года

20 октября 2025 19:12
182
В Самарской области увеличат налог для трудовых мигрантов с 2026 года

Правительство Самарской области направит в губернскую думу законопроект, устанавливающий коэффициент, учитывающий особенности регионального рынка труда для 2026 года. Он используется при расчёте ежемесячной стоимости патента, который выплачивают трудовые мигранты, пишет Самара-МК.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, предлагается установить коэффициент 3,45, что приведёт к минимальной стоимости патента в 11 157 рублей в месяц. В ведомстве отмечают, что это позволит региону сохранить лидирующие позиции по стоимости патента среди субъектов Приволжского федерального округа.

На данный момент Самарская область занимает первое место в ПФО и 19-е в России по стоимости патента, которая составляет 10 170 рублей, пишет "ВолгаНьюс". Доходы от выплат патентов поступают в региональный бюджет.

