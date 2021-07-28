В Самаре снесут очередные гаражи

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Улицы Самары снова хотят зачищать от незаконных гаражей. Об этом сообщили представители министерства строительства региона.

— Сотрудники правового управления департамента градостроительства готовят иск о сносе самовольных капитальных построек. Они находятся в районе ЖК на 18-м километре Московского шоссе. Здесь необходимо оборудовать противопожарный проезд, и поэтому гаражи нужно снести, — пояснили в Минстрое.

Пока на одном участке только планируют через суд убрать незаконные постройки, по другому служители Фемиды уже вынесли свое решение. Речь идет о территории вблизи долевки ООО «Горос» на пересечении Советской и Черемшанской. 20 июля прошло заседание, на котором ответчики получили дубликат исполнительного листа. Чиновники депстроя рассчитывают и здесь организовать пожарный проезд, но на этот раз уже круговой.

Многочисленные гаражи стали проблемой для Самары. С одной стороны, их обилие во дворах многоквартирных домов уродует облик города. И местные власти на протяжении нескольких лет повально занимались сносом таких объектов. С другой стороны, владельцы тех самых снесенных гаражей остались, мягко говоря, недовольны работой чиновников. Другие же начали предпринимать попытки узаконить свои гаражи. С 1 сентября 2021 года в силу вступит гаражная амнистия, которая позволит упросить процедуру. В законопроекте как раз прописано, как она будет устроена в Самарской области.

Судя по документу, мэрия получит право сформировать схему размещения некапитальных гаражей. Также органы местного самоуправления должны помочь жителям в приобретении прав на гаражи и на земельные участки под ними. Но это будет не бесплатно, пишет 63.ру.