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В Россию стали ввозить Suzuki Swift стоимостью до 1,59 млн рублей

18 ноября 2022 13:13
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В Россию стали ввозить Suzuki Swift стоимостью до 1,59 млн рублей

Параллельный импорт набирает обороты, позволяя дилерам завозить в РФ недорогие иномарки, такие как хетчбэк Suzuki Swift по цене 1,59 млн рублей. Об этом 18 ноября сообщил портал Motor.

Swift второго поколения доступен с четырехцилиндровым атмосферным мотором мощностью 91 л.с., который работает с вариатором. В списке оснащения автомобиля указаны бесключевой доступ, парктроники, камеры кругового обзора и климат-контроль.

Цены на новые Suzuki Swift 2022 года выпуска варьируются от 1 499 900 рублей до 1 585 000 рублей, пишут "Известия".

Россияне знакомы со Swift первого поколения, который официально был представлен в РФ до 2014 года. Специалисты авторынка предполагают, что в продаже скоро появятся и другие модели Suzuki массового сегмента. Среди них будет модель Baleno. Машина представлена на индийском рынке. Хетчбэк гольф-класса оснащен мотором мощностью 105 л.с. и четырехступенчатым «автоматом».

11 ноября официальные дилеры марки сообщили, что в Россию привезут кроссоверы Suzuki Vitara, которые появятся в конце ноября текущего года. Машины буду доставлять из Арабских Эмиратов. Покупателям будет доступна версия с мотором мощностью 115 л.с. и передним приводом. Автомобиль будет укомплектован автоматической коробкой передач, круиз-контролем, датчиками парковки и системой запуска двигателя нажатием с кнопки. Стартовая цена на Suzuki Vitara GLX в России составит от 2,7 млн рублей.

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