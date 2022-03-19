В российской миссии на Марс не будет марсохода

152

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в российской миссии на Марс, которая пройдет вместо отмененной Европейским космическим агентством ExoMars-2022, не будет марсохода. О таких изменениях сообщает РИА Новости.

«Нужен ли там некий марсоход? Я думаю, что он и не нужен, потому что сам посадочный модуль является научно-исследовательской станцией самостоятельной. И его будет достаточно для реализации этой миссии», — рассказал Рогозин.

По его словам, повторить посадочный модуль «Казачок», созданный Россией под миссию ExoMars-2022, по его словам, не представляет труда.

Также Рогозин сообщил, что Европейскому космическому агентству (ЕКА) потребуется минимум шесть лет, чтобы воссоздать посадочный модуль для «ЭкзоМарса», созданный в НПО Лавочкина.

«Воссоздать такой посадочный модуль, как создали в НПО Лавочкина, это шесть лет — это по самым оптимистичным прогнозам ЕКА», — заявил он.

Фото: Pixabay.com