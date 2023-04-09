В российских новостройках распродано лишь 28% жилья

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Средняя распроданность по всему портфелю новостроек составляет 28%, а степень готовности — около 34%. При этом около половины (42,4 млн кв. м) составляют проекты, по которым накоплена достаточная подушка безопасности — распродано около 45% квартир, сообщил «Известиям» руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг.



Так, риски на рынке сохраняются, пояснил он. С середины 2022 года объем непроданного жилья в стадии строительства демонстрировал рост — в абсолютном выражении показатель на 25% превышает средний уровень 2019–2021 годов (33,8 млн кв. м), добавил аналитик.



«Но в целом по году и по ипотеке, и по общему количеству сделок с недвижимостью мы будем близки к показателям 2022 года», — отметил Гольдберг.



Также он отметил, что по проектам, запущенным в 2022 и 2023 годах, распроданность составляет 13% при стройготовности 17%.



«В целом такое соотношение соответствует нормальной модели проектного финансирования. Вместе с тем в случае дальнейшего снижения спроса для проектов с низкой стройготовностью и распроданностью возникают риски снижения темпов наполняемости счетов эскроу, роста ставок по проектному финансированию и ухудшения финансового состояния застройщиков», — подчеркнул Гольдберг.



По его словам, для поддержки проектов, запущенных в 2022 и 2023 годах, предлагается реализовать программу субсидирования ставок проектного финансирования. Суть программы заключается в том, что в любой момент времени ставка по проектному финансированию не поднимется выше текущего уровня ключевой ставки вне зависимости от динамики продаж, пояснил он.



«Программа снижает ставку по проектному финансированию на начальном этапе реализации проекта; на более поздних этапах — «включается» при существенном отклонении графика продаж от планового. Программа поддержит прежде всего запуски 2022-го и начала 2023 года, а также позволит застройщикам не бояться запускать новые проекты в течение всего 2023 года», — рассказал Гольдберг.



Также он отметил, что программа потенциально позволит поддержать весь объем запусков 2022 и 2023 годов (~80–85 млн кв. м).



«При этом с учетом текущей структуры выборки кредитных лимитов по проектному финансированию программа, по оценке, будет использована для проектов общей площадью 18 млн кв. м (остальным субсидирование не потребуется). Общие бюджетные затраты на субсидирование оцениваются в 38 млрд рублей за два года», — добавил Гольдберг.