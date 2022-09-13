В России заработала электронная биржа вторресурсов

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Российский экологический оператор объявил о запуске биржи вторичных ресурсов. Электронная торговая площадка должна объединить всех игроков и упростить работу в этой сфере, сообщает Смотрим.

Продавать или покупать вторсырье, заключать сделки по переработке отходов и при этом не опасаться, что бизнес-партнер окажется ненадежным. Все это теперь дает и гарантирует новая электронная торговая площадка, которую запустил Российский экологический оператор.

"Сама электронная торговая площадка, могу сказать без преувеличения, очень интересный инновационный продукт. Мы объединили там не только так называемый плейс-маркет, мы не только собираем предложения, но и предоставили весь перечень инструментов участникам рынка, который позволяет сформировать любого объема заказ на вторсырье или на определенную фракцию по отходам", – рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Познакомиться с IT-продуктом решили производители и импортеры товаров, утилизаторы, переработчики и экологи. Для игроков отрасли обращения с отходами такая биржа вторичных материальных ресурсов кардинально меняет и упрощает работу. Как минимум, теперь будет проще найти того, кто возьмется за утилизацию непопулярных отходов.

"Если говорить о ПЭТе, то его сбыть довольно просто. Мы знаем всю базу, очень активные покупатели этого вторсырья. А вот, что касается менее ликвидных популярных компонентов – одноразовой посуды, пленочных пластиков, особенно загрязненных. Здесь мы очень рассчитываем на поддержку площадки биржи ВМР", – отмечает заместитель генерального директора группы "Эколайн" Елена Вишнякова.

Еще одним преимуществом электронной торговой площадки является декриминализация сегмента переработки отходов. Другими словами, это поможет избежать таких проблем, как подделка актов утилизации или демпинга цен.

"Сейчас такая площадка совместно с ассоциацией "Лига переработчиков макулатуры" может подтверждать для ППК РЭО те объемы, которые были фактически переработаны каждым утилизатором. Позволит снять риски, сократить их до нуля: и тот, кто отвечает, будет уверен, что средства, которые были направлены им в систему, были направлены именно на утилизацию отходов", – поясняет исполнительный директор ассоциации "Лига переработчиков макулатуры" Алексей Сергеев.

Интерфейс площадки простой: есть поиск необходимых лотов по дистанции, предложения по купле-продаже вторсырья, открытые и закрытые аукционы. Для заключения сделки понадобятся личные данные и электронная подпись. При этом каждый участник площадки при регистрации проходит проверку.

"Все сделки будут верифицированы. Администратор площадки будет проверять всю документацию. Это то, к чему у государственных регуляторов зачастую возникали вопросы при заключении сделок, при бумажном документообороте, который, фактически, будет исключен", – добавляет директор по устойчивому развитию ППК РЭО Игорь Забралов.

Во время встречи участники выдвигали и свои предложения, как расширить функционал новой электронной площадки. Многие идеи специалисты РЭО поддержали.

"Для нас, как для пищевой отрасли, было бы очень интересно расширить возможности для работы и для поиска партнеров по утилизации или продаже продукции с исходящим сроком годности, либо для продуктов, у которых уже истекли сроки годности на переработку для крупного рогатого скота, на удобрение. Вот это будет хорошая инициатива", – вносит предложение директор по GR "Азбука Вкуса" Андрей Чурсин.

По словам специалистов РЭО, над этим вопросом работа уже идет. И в ближайшем будущем планируется разработать пилотный проект по утилизации просроченной пищевой продукции. Вполне вероятно, что он также войдет в функционал электронной торговой площадки.