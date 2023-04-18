в России заработал отечественный аналог Downdetector

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Отечественный сервис «Мониторинг сбоев», благодаря которому пользователи смогут пожаловаться на сбои в работе различных приложений, интернет-ресурсов, сервисов и операторов связи, начал работу в России. Все нарушения также будут фиксироваться на тепловой карте, по которой можно будет сделать вывод о масштабах сбоев. Главная цель российских платформ и их отличие от зарубежных аналогов – не только предоставление информации, но и помощь пользователям в решении проблем с возникающими сбоями, замечают эксперты. К этой работе Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования будет привлекать не только своих специалистов, но и владельцев ресурсов и операторов.

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), который изначально создавался в рамках реализации закона о «суверенном интернете», запустил новый публичный портал с рядом удобных сервисов для пользователей, одним из которых и стал «Мониторинг сбоев». Иностранный сервис Downdetector перестал анализировать российские интернет-ресурсы после начала специальной военной операции.

Основная задача «Мониторинга сбоев» - отслеживание состояния ресурсов на основе сообщений пользователей, которые могут написать жалобу на любой сбой: от работы онлайн-банка до проблем у оператора связи. На возникшую жалобу будут откликаться специалисты ЦМУ ССОП, которые должны установить причину сбоя, а также подключиться к решению проблемы вместе с операторами связи и владельцами сервисов в том случае, если сбой действительно масштабный. Выяснить, коснулся ли вас масштабный сбой или это частная неполадка, можно будет на тепловой карте, которую также разместили на сайте. Всплески на графике будут сигнализировать о сбоях, при этом на карте также будут помечены города, где возникли проблемы, - чем больше жалоб на сервис в городе, тем больше размер точки на карте.

На портале ЦМУ ССОП размещен еще один новый сервис - Looking Glass. Его функционал позволяет просматривать сведения по автономным системам, их состоянию и видимости в интернете, маршрутную информацию и построение графов связности автономных систем. Данные предоставляются в режиме реального времени.

Функционал портала будет расширяться, рассказывал ранее директор ЦМУ ССОП Сергей Хуторцев. «Мы будем развивать портал и давать больше бесплатных сервисов для оценки защищенности инфраструктуры владельцев информационных систем и операторов связи, качества выданных сертификатов безопасности сайтов и другие полезные вещи», — сообщил он.

Генеральный директор компании «Цифровые платформы» Арсений Щельцин согласен с тем, что рынок давно нуждался в создании именно российских ресурсов для отслеживания сбоев в интернете.

«Их польза очевидна, так как они не только помогают отслеживать нарушения работы того или иного продукта, но также умеют определять стабильность целой группы узлов. Допустим, у «ВКонтакте» публичных узлов IP может быть около полутора тысяч, и, если какой-то из них “падает”, то продукт начинает работать некорректно. В основном сервисы для отслеживания сбоев используют системные администраторы для собственных нужд, но есть и публичные. Такие программы делают очень много запросов, и в последнее время зарубежные сервисы блокировались технологическими барьерами российских серверов. Соответственно, они не могли качественно сказать, доступен тот или иной сайт или нет. Если отечественные аналоги будут так же доступны и функциональны, их создание станет очень полезной инициативой», - замечает Щельцин.

«Мониторинг сбоев» и Looking Glass позволят в реальном времени отслеживать и контролировать работоспособность интернет-сервисов и стабильность их функционирования, уверен член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Сам Центр при этом сможет оперативно проверять и помогать устранять выявленные проблемы. Мне кажется, благодаря своему функционалу ресурс будет интересен как обычным гражданам, так и профильным специалистам именно из-за наличия на нем специального сервиса получения информации об IP-адресах, автономных системах и оптимальных маршрутах трафика. И то, что в стране появился уже второй ресурс, который создается для замещения американского Downdetector, – отличный показатель. Наши специалисты понимают востребованность такого ресурса у граждан и стараются обеспечить их такой площадкой. Компания-владелец Downdetector стала фигурантом судебных процессов в России за отказ локализовать базы данных россиян, и перспективы дальнейшей работы сервиса на территории нашей страны, в том случае если компания решит ее возобновить, пока не ясны. На этом фоне появление «Мониторинга сбоев» выглядит особенно своевременным. Более того, сервис, как это и положено отечественным аналогам, лучше адаптирован для пользователей в России и российского рынка в целом. Кроме того, он отслеживает все виды источников в русскоязычных медиа и актуальные площадки, которым не уделял внимания Downdetector, который работал только на основе сообщений в «Твиттере»», - рассказал Немкин.

Он также добавил, что российский ресурс позволяет пользователям получить прямую связь со специалистами, и они не только зафиксируют сбой, но и оперативно помогут справиться с возникающими проблемами.

Ранее, в июне 2022 года, Brand Analytics запустил российский сервис «Детектор сбоев», в котором можно проверить работоспособность более 100 популярных сервисов - мобильных приложений банков и служб доставки, интернет-магазинов и транспортной инфраструктуры. По мнению главы Brand Analytics Натальи Соколовой, слова которой приводила компания, сейчас уже сложилась ситуация, когда компании чаще узнают о сбоях в работе своих сервисов от пользователей, а не от внутренних служб. «Однако, чтобы найти такую информацию и понять, что происходит, требуется анализировать очень большой поток данных и использовать для этого нейросети, работающие в режиме реального времени. Наш “Детектор сбоев” это умеет и сможет быстрее других источников предупреждать компании о возникших у них проблемах», — отмечала Соколова. В Brand Analytics также подчеркивали, что планируют дальнейшее развитие детектора с учетом обратной связи от компаний-партнеров, а также от пользователей, сообщает пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина.