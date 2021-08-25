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В России запретили звуковую рекламу на зданиях

25 августа 2021 12:07
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В России запретили звуковую рекламу на зданиях

В России вступил в силу запрет на звуковую рекламу на зданиях. С сегодняшнего дня рынки, торговые центры и другие организации не могут распространять её при помощи оборудования на внешних стенах.

Согласно поправке в Федеральный закон «О рекламе», запрещается распространение рекламы с использованием звуковых устройств, также монтируемых на крышах и других элементах зданий и сооружений.

Госдума приняла поправку 18 мая. Разработчики – депутаты думы Астраханской области – указывали, что из-за отсутствия регламента звуковая реклама становится навязчивой и "создаёт социальную напряжённость", сообщает Радио Маяк.

Жители домов, расположенных рядом с торговыми площадками, вынуждены непрерывно слушать одни те же сообщения.

Фото: Pixabay.com

Теги: закон запрет реклама на зданиях

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