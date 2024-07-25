В России запретили называть энергетики халяльными

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Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Ингушетии запретило Московской пивоваренной компании (МПК) использовать маркировку «халяль» для энергетиков Gorilla. Об этом со ссылкой на материалы ведомства сообщает «Коммерсантъ».

Эксперты полагают, что нанесение метки «халяль» на продукцию, способную навредить здоровью, дает ей необоснованное преимущество перед другими похожими напитками. Такая маркировка является «актом недобросовестной конкуренции, так как вводит потребителей в заблуждение». Товары с таким знаком считаются более здоровыми, и потребитель будет отдавать предпочтение именно им, заявили в управлении ФАС.

В ведомстве также объяснили запрет называть энергетик халяльным тем, что пивовары однозначно не подтвердили соответствие напитка требованиям к халяльной продукции и не приложил фото и видео отдельной линии или цеха.