В России запретили называть энергетики халяльными

Я нашел ошибку
Главные новости:
Установленные на предприятии новые роботизированные линии – первые в России, которые позволяют выпускать колеса диаметром от 18 до 19 дюймов.
Завод в Тольятти благодаря ФРП увеличил мощность производства колес для легковых авто на 2 млн штук
В Самаре ночью +13, +15° С, днем +20, +22°С.
26 июля в Самарской области кратковременный дождь, возможна гроза, до +23°С
Самарскую и Ульяновскую область связывает множество проектов, уже начата совместная разработка межрегионального туристического маршрута .
«Великий Волжский путь» соединяет Самарскую и Ульяновскую область в новые туристические маршруты
Как защитить подростка от алкоголя?
Самарский врач-гастроэнтеролог: "Печень подростка разрушается под действием алкоголя гораздо быстрее, чем у взрослого человека"
Всего за последние несколько лет автопарк Тольяттинской городской поликлиники №2 пополнили 5 новых автомобилей – 4 «Гранты» и одна машина, оснащённая носилками.
Тольяттинская поликлиника №2 получила два новых автомобиля неотложной помощи
К Международному дню тигра самарская телебашня «переоденется» в полосатого хищника
К Международному дню тигра самарская телебашня «переоденется» в полосатого хищника
Большинству самарцев работодатель предоставляет технику для работы
Большинству самарцев работодатель предоставляет технику для работы
Стали известны параметры будущей высотки у ТЦ «Гудок» в Самаре
Стали известны параметры будущей высотки у ТЦ «Гудок» в Самаре
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 86.55
-0.75
EUR 94.38
-1.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет IX городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала…»
Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре 26-28 июля
Весь список
  • Персональные данные

В России запретили называть энергетики халяльными

25 июля 2024 10:47
182
В России запретили называть энергетики халяльными

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Ингушетии запретило Московской пивоваренной компании (МПК) использовать маркировку «халяль» для энергетиков Gorilla. Об этом со ссылкой на материалы ведомства сообщает «Коммерсантъ».

Эксперты полагают, что нанесение метки «халяль» на продукцию, способную навредить здоровью, дает ей необоснованное преимущество перед другими похожими напитками. Такая маркировка является «актом недобросовестной конкуренции, так как вводит потребителей в заблуждение». Товары с таким знаком считаются более здоровыми, и потребитель будет отдавать предпочтение именно им, заявили в управлении ФАС.

В ведомстве также объяснили запрет называть энергетик халяльным тем, что пивовары однозначно не подтвердили соответствие напитка требованиям к халяльной продукции и не приложил фото и видео отдельной линии или цеха.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Врио губернатора Самарской области обратился к работникам следственных органов по случаю Дня сотрудника органов следствия РФ
25 июля 2024  13:33
Врио губернатора Самарской области обратился к работникам следственных органов по случаю Дня сотрудника органов следствия РФ
146
Проект «Дом Другого детства» от Самарской области вошел в ТОП-100 лучших проектов России
25 июля 2024  11:58
Проект «Дом Другого детства» от Самарской области вошел в ТОП-100 лучших проектов России
163
Всероссийский молодёжный форум Движения Первых «iВолга» стартовал в Самарской области
25 июля 2024  09:53
Всероссийский молодёжный форум Движения Первых «iВолга» стартовал в Самарской области
243
В Самаре продолжают работу пункты приема обращений жителей в адрес ВРИО Губернатора Самарской области
24 июля 2024  14:00
В Самаре продолжают работу пункты приема обращений жителей в адрес врио Губернатора Самарской области
522
В Самаре пройдет IX городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала…»
24 июля 2024  10:10
В Самаре пройдет IX городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала…»
357
Весь список